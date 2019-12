Consegnati i fondi raccolti per la famiglia di Marie Louise. Aveva dato alla luce il figlio prima di morire di tumore

VITTORIO VENETO - Questa mattina, presso la Sala di Rappresentanza del Comune di Vittorio Veneto, la famiglia di Marie Louise Monehode, scomparsa lo scorso ottobre per un tumore alla mammella, ha ricevuto dalle mani di Manuela Tonon - Presidente di «Amiche per la Pelle» Onlus, - la somma di 5.000 euro, che l’associazione ha raccolto per sostenere i figli e il marito Albert Wappi.

Alla consegna hanno preso parte il sindaco Antonio Miatto, Francesco Benazzi, direttore Generale della Ulss 2 Marca trevigiana, l’eurodeputato Antonio Da Re e l’assessore ai servizi sociali Antonella Caldart. Il sindaco Miatto ha aperto la cerimonia salutando i presenti e ringraziando «Amiche per la Pelle» e tutti coloro i quali «si sono adoperati per la migliore riuscita di un’iniziativa che ha avuto davvero un ottimo risultato. Noi - ha proseguito il sindaco - non possiamo che garantire che la nostra presenza ci sarà sempre per questa famiglia così duramente colpita ma che speriamo torni a sorridere».

Manuela Tonon, presidente di «Amiche per la Pelle» si è detta grata alle tante persone «che hanno creduto nell’associazione ed hanno risposto all’appello con generosità dimostrando che si è ancora capaci di essere solidali». Rivolgendosi a Lambert Wappi, la presidente Tonon ha poi sottolineato come, in simili frangenti, «a volte si faccia fatica a ricevere aiuto e si tenda a chiudersi ed è bello che Lambert abbia invece accettato ciò che le persone di cuore gli vogliono offrire».

Per Lambert Wappi, che ascoltava commosso, ha avuto parole di stima anche il Dr. Francesco Benazzi: «un uomo forte, che ama i propri figli - ha detto il direttore della Ulss 2 -. Sono grato per il loro impegno ad ‘’Amiche per la Pelle’’ e all’Amministrazione Comunale perché ora c’è davvero bisogno di restare al fianco di Lambert che deve crescere dei bambini piccoli.

«Si è mosso il “cuore buono’’ della nostra città - ha concluso l’assessore Antonella Caldart – che è stata fin da subito vicino alla famiglia con tante iniziative e lo sarà anche in avvenire».