Congelata la rotatoria di fronte all'ospedale di Vittorio Veneto

VITTORIO VENETO - Stop alla rotatoria davanti all’ospedale di Costa. Lo ha annunciato la giunta nel corso della riunione del consiglio di quartiere di Costa-Meschio, presenti il sindaco Antonio Miatto e gli assessori Ennio Antiga e Bruno Fasan. L’amministrazione ha chiesto alla Regione una proroga al finanziamento ottenuto dalla precedente giunta Tonon, così da poter valutare delle soluzioni alternative.

Da Venezia si attende ora una risposta. Dopo vari incidenti stradali, anche mortali, l’ex amministrazione Tonon valutò di mettere in sicurezza l’incrocio stradale tra le vie Forlanini, Carbonera e Fermi, davanti all’ospedale realizzando una rotatoria. Il cantiere fino ad oggi non si è mai aperto e stando al finanziamento ottenuto i lavori dovrebbero essere assegnati entro fine ottobre. Ma ora la giunta Miatto ha congelato la rotatoria.

«Alla luce della nuova viabilità che si verrebbe a creare con il prolungamento del traforo di Santa Augusta fino all’ospedale, e che potrà cambiare la situazione viabilistica esistente, riteniamo che potremmo trovarci con una nuova rotonda in mezzo al deserto, cioè che non serva – afferma l’assessore ai lavori pubblici Bruno Fasan –. Vogliamo fare delle nuove analisi in base ai flussi di traffico rilevati e allo stesso tempo fare delle valutazioni insieme all’Usl 2».

Fasan non disdegna un’alternativa valutata con l’azienda sanitaria anni fa, quando a dirigerla c’era Angelo Del Favero. «All’epoca ero assessore – ricorda – e con il direttore generale si parlò di fare dei parcheggi sul retro dell’ospedale ed entrare ed uscire così dalla rotatoria già esistente tra via Cansiglio e via Forlanini», ipotesi che ora potrà essere nuovamente vagliata.

Con la rotatoria progettata dell’ex amministrazione – aggiunge poi Fasan - «si andrebbero a perdere circa 25 posti auto degli attuali presenti nel parcheggio dell’ospedale e non sono pochi, visto che già si riscontrano carenze di posto. Chiaro comunque che l’incrocio davanti all’ospedale va messo in sicurezza, soprattutto per i pedoni, realizzando ad esempio dei passaggi ad alta visibilità».