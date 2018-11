Conegliano, tutti i premiati del concorso letterario IV Novembre

CONEGLIANO - Anche quest'anno le scuole hanno risposto all'invito fatto dalla Consulta delle Associazioni combattentistiche e d'arma della città di Conegliano. Queste, d'intesa con l'Amministrazione Comunale, con il patrocinio del Consiglio regionale del Veneto, della Provincia di Treviso, del Miur ufficio scolastico provinciale di Treviso, con il contributo del Comune di Conegliano, della Banca della Marca credito cooperativo e della Casa editrice Tredici di Oderzo, hanno organizzato il Concorso letterario 4 novembre riservato agli allievi di 3^ classe degli istituti di istruzione secondaria di primo grado della città del Cima.

Al centro di una partecipata cerimonia tenutasi in piazza IV novembre prima e poi un piazza Cima, così come dell'intervento del sindaco Fabio Chies e dell'orazione della studentessa universitaria Emma Dal Mas, la ricorrenza del centenario della Vittoria della Grande guerra. Gli studenti sono stati premiati in piazza Cima.

Questi i nomi dei 7 premiati: Virginia Nardo (1^) della scuola Brustolon, Sara Marafon (2^) della scuola Grava, Anna Russo (3^) della scuola Brustolon, Giulia Maria Pais De Ubera (4^) della scuola Grava, Niccolo Caprio (5°) della scuola Brustolon, Sophia Maccarrone (6^) della scuola Grava, Stefano Menegale (7°) della scuola Grava. Per loro in premio una borsa di studio in danaro e libri.

A seguire ha riscontrato molto successo la visita guidata alla mostra Fronti dimenticati ospitata nei locali di Palazzo Sarcinelli. La mostra indaga l’ultimo anno della Grande Guerra attraverso più di 200 immagini, provenienti da archivi privati e pubblici nazionali e austriaci, che documentano con la verità della registrazione fotografica, la sofferenza del nostro territorio invaso. I temi che vengono portati alla luce sono il lavoro delle donne, dalla campagna alla costruzione delle trincee, dall’assistenza ai feriti alla ricerca del cibo e, non per ultimo, la strenua difesa della laguna e di Venezia organizzata dai marinai di terra. A fare da guide le curatrici Lorena Gava e Isabella Gianelloni.