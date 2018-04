Conegliano piange una colonna portante della medicina: addio al dottor Savino Ghiro

CONEGLIANO - Se ne è andato uno dei simboli della medicina a Conegliano. Si è spento a 95 anni Savino Ghiro, per anni primario di chirurgia al Pronto Soccorso della Città del Cima. Nato a Noventa Vicentina nel 1923, si era laureato in medicina e chirurgia a Modena nel ‘53, per specializzarsi prima di radiologia, poi in chirurgia generale, infine in medicina dello sport.

Aveva mosso i primi passi nell’ospedale del paese in cui era nato, nella divisione di chirurgia, e si era quindi trasferito a Conegliano nel 1965. Nel 1970 era arrivato l’incarico di primario, ruolo ricoperto fino al 1980. Per gli 8 anni successivi Ghiro aveva invece lavorato al presidio ospedaliero dell’Ulss 12 “Sinistra Piave”.

Era stato anche consulente all’ospedale di Pieve di Soligo e aveva ricoperto funzioni di direttore sanitario sempre al presidio ospedaliero dell’ex Ulss 12, dall’82 all’84. Aveva fondato nel 1977, insieme a Silvia Dall’Anese, il consultorio familiare di Conegliano.

Sempre attivo nel mondo dello sport e dell’associazionismo, era stato insignito nel 2009 del premio “Civilitas”: era stato medico di varie società sportive locali di calcio e componente della commissione nazionale medico-sportiva della Figc. Autore del manuale “Il primo soccorso sul campo di gioco”, aveva organizzato l’assistenza sanitaria di numerosi campionati mondiali di ciclismo.

Tra le altre cose Ghiro era tra i fondatori dell’associazione “Fiorot”, oltre che della Sezione Triveneta della Società Italiana della medicina d’urgenza.