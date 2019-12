Conegliano, diminuiscono i furti ma aumentano le truffe. Sequestrati oltre tre kg di cocaina

CONEGLIANO - In occasione dell’annuale resoconto dell’Arma dei Carabinieri, il comandante, il Maggiore Fabio Di Rezze, ha illustrato la situazione del coneglianese nel 2019. Si parte con un dato positivo: i furti hanno subito un calo rilevante, merito dell’aumento della presenza di pattuglie sul territorio. In crescita invece le truffe, non tanto quelle ai danni degli anziani, rimaste stabili grazie alle attività di sensibilizzazione promosse dall’Arma, quanto quelle online, specie per quanto riguarda le attività legate all’e- commerce.

Sulle strade gli incidenti sono calati, ma restano elevati i casi di guida in stato di ebbrezza e i rilevamenti di autovetture sprovviste di assicurazione. Punto focale del bilancio è stato la menzione all’attività di contrasto allo spaccio di stupefacenti, con l’arresto di 13 persone di origine nigeriana e il sequestro di oltre 3kg di cocaina, venduta ad un prezzo che oscilla tra i 70 e i 100 euro al grammo.

“Un bel successo”, lo definiscono le forze dell’ordine, aggiungendo che Conegliano era purtroppo diventata un “incrocio tra Veneto e Friuli”, un punto d’incontro per gli spacciatori del bellunese, pordenonese, trevigiano e veneziano. Un anno importante anche dal punto di vista sociale: supporto psicologico al cittadino (nove i casi di tentato suicidio sventati dalle squadre della radiomobile), salvataggi in extremis, introduzione del codice rosso per la violenza di genere.

Dallo scorso agosto è stata infatti introdotta una modifica legislativa che detta una tempistica serrata (al massimo 72 ore) nella disposizione dell’arresto o dell’allontanamento del soggetto violento, per evitare che da violenza si sfoci in casi di omicidio. Da allora sono state ben 18 le denunce sul territorio e questa nuova immediatezza ha permesso di risolvere efficacemente i casi. “Gli obiettivi per il 2020? Maggior proiezione esterna, che ci permetta di avere più controllo sul territorio e vicinanza ai cittadini così da dar loro sicurezza”.

Clara Milanese