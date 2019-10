Conegliano, denunciato lo spacciatore che dava appuntamento ai clienti in via Cadore

CONEGLIANO - I Carabinieri della Stazione di Vittorio Veneto hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Treviso un ragazzo di origini nigeriane di 25 anni.

Gli accertamenti sono scaturiti a seguito dell’inchiesta, sempre nell’ambito del traffico di stupefacenti, che ha portato alla denuncia, per lo stesso reato, del fratello 32enne, sorpreso lo scorso mese di marzo 2019 a Conegliano, dai carabinieri, in possesso di 7 grammi di cocaina suddivisa in dosi e 450 euro in contanti.

Le dichiarazioni raccolte dai soggetti assuntori di sostanze stupefacenti dell’area vittoriese e di altri comuni del Quartier del Piave hanno permesso di ricostruire la rete di spaccio del fratello più giovane, che vendeva cocaina dando appuntamento ai clienti nei pressi della zona di Via Cadore in Conegliano.

Le indagini hanno fatto emergere che il 25enne ha trafficato droga in maniera incessante e continuativa nel periodo giugno/luglio 2019.