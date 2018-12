Conegliano, cade con il monopattino elettrico: è in prognosi riservata

CONEGLIANO - Brutto incidente con il monopattino elettrico oggi pomeriggio, intorno alle 16.15, in via Liguria, una laterale di via Manin. Secondo una prima ricostruzione, un uomo di 40 anni che stava guidando il mezzo è caduto autonomamente.

Una brutta caduta, che ha richiesto l’intervento del Suem 118, arrivato sul posto con ambulanza ed elicottero.

L’uomo è stato trasportato in ambulanza all’ospedale di Treviso, in prognosi riservata. Sul posto, per i rilievi del caso, anche la polizia locale di Conegliano.