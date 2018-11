Condominio a fuoco, famiglia in ospedale e casa inagibile

I vigili del fuoco sono intervenuti ieri, a Padova, per un incendio divampato a terzo piano di una palazzina di nove appartamenti: quattro componenti della famiglia sono stati portati in pronto soccorso per aver respirato del fumo. L'incendio è divampato in una camera, mentre i residenti erano in cucina, e appena hanno notato il fumo e le fiamme sono usciti dando l'allarme. L'intero stabile è stato evacuato.

I pompieri dotati di autoprotettori sono entrati nell'alloggio spegnendo le fiamme evitandone l'estensione agli appartamenti limitrofi. Completamento danneggiato l'appartamento, non più agibile, così come quello del piano inferiore per infiltrazioni d'acqua.

Le cause dell'incendio sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Tutti gli altri residenti hanno potuto fare rientro negli alloggi.