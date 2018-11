Concerto di S.Cecilia

PIEVE DI SOLIGO - Dedicandola ancora una volta alla memoria della grande cantante moglianese Toti Dal Monte, pievigina d’adozione, al Careni va in scena una serata di grande musica, ospitando in esclusiva un' “anteprima”.

L’Amministrazione Comunale per domenica 18 novembre alle ore 18 ha invitato la formazione sinfonica “Gruppo d’Archi Veneto”, fondato da Fiorella Foti, che assicura la direzione direzione artistica, giunto al traguardo dei quindici anni di attività.

L’Ensemble, sia in veste cameristica che sinfonica, ottiene sempre maggiori apprezzamenti da parte degli “addetti ai lavori” e di appassionati musicofili.

Recentemente il magistrato Carlo Nordio in un articolo per il “Gazzettino” rilevava come “bisogna essere riconoscenti a questo complesso che onora la nostra città. In tempi di ristrettezze di bilancio e di cultura sparagnina, è bello assistere alla dedizione gratuita con la quale questi musicisti mantengono viva la tradizione orchestrale trevigiana”.

Il Gruppo ha al suo attivo oltre centoventi concerti, a fianco di famosi solisti (come Leonora Armellini, Giuliano Carmignola, Giovanni Andrea Zanon, Gemma Bertagnolli, Enrico Bronzi....) e di varie formazioni corali.

Tra i pezzi forti sono memorabili le sue varie esecuzioni del “Requiem” di Mozart, a ricordo delle vittime di tutte le guerre, proposto nel maggio 2017 in occasione del concerto ufficiale di apertura dell’Adunata Nazionale degli Alpini, e recentemente , nel centenario della conclusione della Grande Guerra, per il Raduno Nazionale dell’”Assoarma” a Vittorio Veneto e in molte altre località teatro del 1° conflitto mondiale.

Da poco tempo si fregia del titolo di "Complesso in residence" dell'Istituto Superiore di Scienze Religiose “Giovanni Paolo I”, Ente collegato alla Facoltà Teologica del Triveneto, a seguito di convenzione sottoscritta in virtù della comune volontà di riscoperta e di valorizzazione della musica sacra.

Diretta come di consueto dalla bacchetta di Maffeo Scarpis - descritto dal Corriere della Sera come “Direttore dal gesto di rara chiarezza e interprete lucido delle ultime voci del Novecento” - l’orchestra proporrà ancora una volta brani di grande impatto emotivo. Fiorella Foti ha infatti pensato quest’anno ad un programma che unisce una dimensione meditativa ad una più leggera e “spumeggiante”.

Il minimo comune denominatore è rappresentato dalla continuità cronologica e dall’area geografica: tutti i brani si collocano infatti nel “secolo d’oro” della produzione sinfonica, cioè l’Ottocento “maturo”, e afferiscono a quel territorio danubiano-balcanico in cui germinarono all’epoca i più grandi “testimonial” dell’universo musicale: da Beethoven a Schumann, da Brahms a Mendelssohn, da Schubert a Dvořák e a Ciaikovski.

Proprio a questi ultimi compositori è dedicato il concerto di quest’anno, che pone l’accento su tutti e tre gli ambiti del mondo delle note : danza, vocalità e musica strumentale. Si parte dall’universo schubertiano, svelato attraverso la struggente Sinfonia “Incompiuta” e tre dei suoi celebri “Lieder” per soprano e orchestra, nella versione appositamente orchestrata per l’ Ensemble dal compositore Daniele Zanettovich.

E poi un tuffo nella cultura slava, attraverso un altro grande autore che, come Schubert, dedicò al canto gran parte della sua arte creativa, cioè Antonin Dvořák. Ne verrà affrontata una delle pregevoli e poco eseguite “Melodie tzigane”, e poi un “gioiello” tratto dalla “Rusalka”, la sua opera più famosa, cioè quel “Canto alla luna” che tramite la voce della ninfa proietta lo spettatore in una dimensione di fantasia e di fiaba. Lo stesso mondo incantato che l’orchestra riproporrà attraverso due celebri capolavori del compositore russo P.I.Ciaikovski, destinati al balletto e da sempre collegati alle più alte espressioni della danza: un brano molto amato da grandi e piccini proprio per il suo trait-d’union con il mondo delle favole, cioè la “Suite” dello “Schiaccianoci”, e la famosa ouverture con il successivo “valzer” tratti dal “Lago dei cigni”.

In veste di soprano l’affermata cantante trevigiana Giovanna Donadini, interprete versatile, recentemente definita “…voce strepitosa, attrice camaleontica e di una professionalità sottile e sofisticata”.

Organizzato dall’Associazione “Gruppo d’Archi Veneto”, con il contributo del Comune di Pieve di Soligo, la collaborazione della provincia di Treviso (circuito RetEventi 2018), il Patrocinio del Comune di Mogliano Veneto (luogo di nascita della “grande Toti”), l' appuntamento pievigino tiene ancora una volta a battesimo la produzione sinfonica S.Cecilia 2018 del Gruppo d’Archi Veneto, articolata quest’anno in tre appuntamenti, che avranno luogo, oltre che in quello di Pieve, nei Teatri di Treviso (27.11, h.20.45 - concerto inserito ancora una volta nella stagione ufficiale del Teatro Comunale, quale “evento speciale” e presentato dal magistrato Carlo Nordio) e di Conegliano (Teatro Accademia, 6.12, h.21.00, organizzazione Fondazione Panizza-Zamboni).

INFO Ufficio Unico Cultura Pieve di Soligo – Refrontolo Tel. 0438/985335 cultura@comunepievedisoligo.it www.pievecultura.it