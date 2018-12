Il concerto della Bassano Bluespiritual Band per il Veneto in ginocchio dal Maltempo.

Venerdì 28/12 nuovo appuntamento per il XIX FESTIVAL DEL GOSPEL:

sul palco del Sant’Anna arriva l’emozione in musica di

BASSANO BLUESPIRITUAL BAND (gli organizzatori confermano che

ci sono ancora alcune decine di biglietti disponibili) e parte del ricavato sarà devoluto alle popolazioni bellunesi colpite dal maltempo.



Il concerto del 2 gennaio con Heart & Soul of Gospel è già SOLD OUT.







Venerdì 28 dicembre alle 21 il Teatro Sant’Anna apre nuovamente le porte alla grande musica con la BASSANO BLUESPIRITUAL BAND, diretta dal Maestro Lorenzo Fattambrini.

La serata vedrà sul palco più di 40 voci, accompagnate da 7 musicisti, per un concerto sicuramente molto emozionante, coinvolgente e – non da ultimo – anche grandioso per il numero di cantanti e musicisti in scena.



Gli Alcuni, ideatori e organizzatori del XIX Festival del Gospel al Teatro Sant’Anna, come di consueto hanno proposto una panoramica dei migliori gruppi statunitensi, insieme a un gruppo gospel italiano: quest’anno la scelta è caduta sull’ensemble bassanese, che nel passato ha ospitato nel coro anche Francesca Michielin. Per la terza serata del Festival, venerdì 28 dicembre, gli organizzatori confermano che ci sono ancora alcune decine di biglietti disponibili, mentre il concerto di mercoledì 2 gennaio è già SOLD OUT.



Presentando la rassegna del Sant’Anna, Sergio Manfio ha scritto: “Il Gospel nasce da un desiderio di preghiera, indipendentemente dalla fede religiosa o dall’etnia di appartenenza. Sarebbe proprio il caso di indirizzare, tutti insieme, una PREGHIERA a chi ha in mano il destino della nostra terra, l’unica che abbiamo, perché provassero a pensare a qualche buona idea per evitare la catastrofe alla quale andremo velocemente incontro se non interveniamo in tempo! Nel caso non avessero idee possono sempre rivolgersi a chi ne ha!”



Bassano Bluespiritual Band | Bassano del Grappa – ITALIA

La Bassano Bluespiritual Band – fondata nel 2002 – nei suoi oltre 15 anni di attività si è distinta come una delle realtà più interessanti presenti sul territorio veneto. Nata sotto lo slancio della musica Gospel si è poi via via dimostrata capace di spaziare anche in altri ambiti musicali: il repertorio si è infatti arricchito passando dai tradizionali brani Spiritual/Gospel fino a sperimentare la musica blues, il pop, il rock e anche la musica classica, in una caleidoscopica proposta musicale, sempre vivace, coinvolgente e arricchita da originali coreografie.



Da settembre 2015 la direzione musicale è stata affidata al maestro Lorenzo Fattambrini, il quale ha dato avvio a una profonda ristrutturazione artistica della formazione, rilanciando la BBBand in un'ottica particolarmente attenta all'esecuzione corale e strumentale, curando in modo sempre più efficace l'assetto vocale e tecnico-musicale.



Parte del ricavato del concerto del Sant’Anna verrà devoluto alla popolazione bellunese: la BBBand ha infatti da tempo ideato il progetto denominato “Grazie Gospel”, mettendo la propria musica al servizio di Associazioni che operano quotidianamente nel campo della solidarietà sociale, raccogliendo durante i concerti fondi a sostegno di tali iniziative.





Il Direttore Musicale Lorenzo Fattambrini

Personalità musicale eclettica, Lorenzo Fattambrini è diplomato in Canto, in Musica Corale e Direzione di Coro e Didattica della Musica. Ha collaborato con diversi Artisti e Musicisti, confrontandosi con vari generi musicali, dalla musica antica al pop, al jazz, alla world music, con una particolare attenzione per la musica vocale. Ha realizzato diverse incisioni discografiche e partecipato ad alcune trasmissioni radiofoniche e televisive (RAI e MEDIASET). Nel 1997 ha ricevuto il “PREMIO QUARTETTO CETRA” per gli arrangiamenti e la rivisitazione in chiave moderna del repertorio dei più noti gruppi vocali, italiani e non, dagli anni ’40 ad oggi.

Come preparatore vocale, ha diretto varie formazioni; nel 2003 ha ideato l’IMT VOCAL PROJECT, gruppo vocale con il quale svolge una intensa attività artistica. È membro della Commissione Artistica dell’Associazione per lo Sviluppo delle Attività Corali (A.S.A.C.) della regione Veneto nonché Direttore Responsabile per l’editoria della stessa Associazione. È attivo come arrangiatore e compositore di musiche originali per oratori sacri, documentari, balletti e varie sonorizzazioni teatrali.









Biglietto 15 Euro | Prevendita dal lunedì al venerdì dalle 15.00 alle 18.30 | Alcuni Teatro Sant’Anna – Viale Brigata Treviso, 18 – TREVISO | Tel. 0422 421142 | teatro@alcuni.it