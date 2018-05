Con Vino in Villa si celebra il Prosecco Superiore

SUSEGANA – Vino in Villa torna ad animare il terzo week end di maggio nel Conegliano Valdobbiadene e quest’anno coinvolge direttamente anche le cantine, le quali potranno proporre programmi speciali per gli enoturisti che raggiungeranno il territorio. “Vino in Villa è il più importante appuntamento annuale dedicato al Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG” afferma Innocente Nardi, Presidente del Consorzio di Tutela del Conegliano Valdobbiadene Prosecco DOCG.

“Per il Consorzio si conferma l’occasione migliore per incontrare e conoscere il nostro prodotto. Tra le nostre colline è possibile approfondire l’ultima annata attraverso le degustazioni, che aiuteranno a conoscere le varie tipologie. Inoltre sarà possibile incontrare i produttori nelle loro cantine e al Castello e naturalmente visitare il nostro territorio incantevole”.

Fuori Vino in Villa nei ristoranti e nelle cantine

Vino in Villa è iniziato Venerdì 11 Maggio con il Fuori Vino in Villa che coinvolge i ristoranti, enoteche, osterie della denominazione, in tutto 40 locali, che proporranno ai loro ospiti fino a domenica 20, un piatto speciale in abbinamento al Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG. I consumatori riconosceranno i locali aderenti grazie ai materiali di comunicazione esposti. I protagonisti di questa seconda edizione del Fuori Vino in Villa saranno ristoranti stellati, ma anche osterie e locande tradizionali, senza tralasciare le enoteche. Per sapere quali sono i locali aderenti all’iniziativa è sufficiente consultare l’elenco riportato sul sito http://vinoinvilla.it/ristoratori/ e scegliere l’abbinamento preferito. Per organizzare invece una visita a una delle cantine che propongono le attività dedicate a Vino in Villa è possibile visitare la pagina del sito dedicata http://vinoinvilla.it/visite-in-cantina/.

Fuori Vino in Villa nei luoghi sacri

Ma Fuori Vino in Villa è anche l’occasione di visitare il territorio da un punto di vista storico e artistico. Grazie al Consorzio di Tutela del Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG, l’Istituto diocesano “Beato Toniolo le Vie dei Santi” e il Comitato turismo religioso diocesi di Belluno-Feltre e Vittorio Veneto, sabato 19 e domenica 20 maggiosarà possibile visitare alcuni dei luoghi sacri più preziosi del territorio e non sempre aperti alle visite. Si tratta di nove luoghi sacri che custodiscono tesori antichi diventano tappe di un itinerario originale che attraverserà le colline ricamate dai vigneti e i centri storici. Ogni sosta sarà accompagnata da eventi musicali, a cura di musicisti del territorio, che si ripeterà nel corso della giornata. I visitatori inoltre avranno l’occasione di approfondire le opere grazie agli operatori culturali dell'Istituto diocesano Beato Toniolo e agli esperti formati dalla scuola superiore per operatori del turismo religioso, delle diocesi di Vittorio Veneto e Belluno - Feltre, che guideranno i visitatori all’interno delle chiese e chiesette.

Per scegliere un proprio itinerario e scoprire l’elenco dei luoghi è possibile visitare il sito http://vinoinvilla.it/scopri-il-territorio/.

Vino in Villa

Domenica 20 maggio si entrerà nel vivo di Vino in Villa, l’appuntamento al Castello di San Salvatore a Susegana (dalle 10:00 alle 20:00) dove si degusterà l’ultima annata di Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG tra banchi d’assaggio, incontro con i produttori e naturalmente degustazioni guidate:  Ore 12.00: Conoscere il Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG, a cura di Adua Villa, sommelier scrittrice e wine influencer 

Ore 15.00: Il Superiore di Cartizze: il fiore all’occhiello del Conegliano Valdobbiadene, a cura di Veronika Crecelius, corrispondente Italia per Weinwirtschaft o Le Rive: il territorio in un calice, a cura di Paolo Ianna, curatore guida ai vini italiani “Cerca&Prova” 

Ore 16.30: Sorsi di tradizione: il Conegliano Valdobbiadene Prosecco rifermentato in bottiglia, a cura di Martina Andretta, Miglior Sommelier Ais del Conegliano Valdobbiadene Prosecco Docg 2017

Quest’anno sarà inoltre possibile prenotare una visita guidata al Castello san Salvatore per scoprirne i segreti.

Le visite guidate avranno luogo alle 14 e alle 17.

Per le prenotazioni di degustazioni e visite guidate visitare il sito www.vinoinvilla.it oppure direttamente al Castello il giorno della manifestazione.

II Trofeo Nazionale Miglior Sommelier del Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG Alle ore 17.00 si terrà la premiazione del vincitore del Trofeo AIS dedicato al Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG.