Con le "5 Sinfonie" donati 2.000 euro a Anffas e San Vincenzo

VITTORIO VENETO – Donati 2.000 euro ad Anffas Sinistra Piave e alle conferenze vittoriesi della San Vincenzo de’ Paoli. La somma è stata raccolta da Daniele Cesconetto con le sue “5 Sinfonie”, cioè 5 maratone, corse dal 14 al 18 marzo sul tracciato dell’Eroica 15-18 Marathon.



A dicembre 2017 l’atleta dei record e della solidarietà aveva detto al Comitato Maratonina della Vittoria: «La corro 5 volte, come gli anni della Guerra Grande, ma se corro lo faccio per raccogliere fondi e aiutare chi ha bisogno, scegliete voi. Per me è il vero stimolo per continuare a correre».



All’iniziativa di beneficienza, lanciata da Cesconetto e sostenuta dal Comitato Maratonina della Vittoria, alla regia della maratona, hanno risposto con un contributo economico Confartigianato Vittorio Veneto, Elettra Cablaggi srl e a alcuni soggetti privati rimasti nell’anonimato. L’intera somma raccolta, 2.000 euro, è stata quindi donata.



Ieri sera, in municipio alla presenza del sindaco Roberto Tonon, il Comitato Maratonina della Vittoria ha voluto organizzare una cerimonia di consegna del ricavato delle “5 Sinfonie”, a conclusione dell’evento sportivo del Centenario che ha animato Vittorio Veneto domenica 18 marzo.

Presente naturalmente l’atleta dei record e della solidarietà che ha consegnato alle due associazioni i due assegni da 1.000 euro ciascuno. “Il primo grazie – ha detto Cesconetto – va a chi ha messo mano al portafoglio”.



Cesconetto ha corso cinque volte il tracciato dell’Eroica 15-18 (quindi quasi 211 km): nelle prime quattro giornate in solitaria (miglior tempo di 3 ore e 50 minuti), quindi domenica 18 marzo con i 1.049 iscritti alla maratona, chiudendola in 3:27:26 e classificandosi al 62° posto.



“Grazie a Cesconetto. Il contributo ci permetterà di portare avanti il nostro progetto di autonomia nell’appartamento di via Galilei che, nel fine settimana, accoglie i nostri ragazzi.



Un’esperienza unica nel nostro territorio” ha sottolineato Renata Da Re, presidente di Anffas Sinistra Piave associazione nazionale famiglie di persone con disabilità.



“Questa somma – ha spiegato Paola Da Ros coordinatrice delle tre conferenze della San Vincenzo presenti in città – ci permetterà di aiutare delle persone in difficoltà pagando loro le bollette o acquistando generi alimentari. Un contributo fondamentale anche per portare avanti i nostri progetti di doposcuola”.



“In questo evento – ha concluso Adriano Pagotto, presidente del Comitato Maratonina della Vittoria – abbiamo messo cuore, passione e semplicità, volontà di collaborare e fare sinergia. Il Centenario ha portato spirito di collaborazione”.