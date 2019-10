Con Castellani Shop puoi puntare sulla qualità made in Italy per arredare negozi e uffici

Il luogo di lavoro ha una diretta e profonda incidenza sulle dinamiche che hanno per oggetto la produttività. Ma non solo, certi spazi in cui viene accolto il cliente, come ad esempio alcuni uffici, diventano un biglietto da visita che influenza la percezione del consumatore.

Comunicare l’immagine desiderata richiede attenzione nella selezione degli elementi d’arredo, esclusivamente prodotti di alta qualità rispondono a pieno alle esigenze aziendali.

Grazie a una profonda conoscenza del mercato e delle esigenze dei clienti, Castellani Shop, castellanishop.it, offre soluzioni d’arredo per negozi, uffici e industrie. Queste sono il risultato della sapienza realizzativa di Castellani.it Srl, azienda leader della Toscana che opera da più di sessanta anni nel settore della produzione di scaffalature metalliche da industria, negozio, magazzino e soluzioni d'arredamento per ufficio e attività commerciali di ogni genere.

Il cliente che si rivolge alla proposta dell’e-commerce punta sul valore di articoli made in Italy, contraddistinti da un alto livello qualitativo, costruiti per durare assicurando funzionalità e usabilità.

Per comprendere le peculiarità della proposta è sufficiente passare in rassegna le varie sezioni in cui si articola la piattaforma castellanishop.it. Sono disponibili scaffalature, soppalcature, arredamenti per qualunque genere di negozio e l’allestimento di uffici, sia direzionali che operativi.

Arredamento made in Italy di Castellani.it Srl, le certificazioni

Quello che distingue il catalogo di Castellani.it Srl è una realizzazione che avviene integralmente all’interno delle strutture aziendali. Dal punto di vista operativo questo approccio conduce a una completa cura del prodotto, dal momento della progettazione a quello realizzativo, giungendo infine alla consegna e al montaggio delle forniture, mediante il supporto di una struttura logistica esperta.

Queste prerogative trovano un importante riscontro nelle certificazioni conseguite da Castellani.it Srl. Le sue creazioni sono conformi ai paletti operativi imposti dalle norme UNI EN ISO 14001:2015, UNI EN ISO 9001:2015 e OHSAS 18001:2007.

Un ulteriore aspetto rilevante è rappresentato dalla certificazione MUN (Marchio Unico Nazionale). Associata a quest’ultima troviamo la Certificazione Volontaria di Conformità d'Origine e Tipicità Italiana.

Declinata rispetto alle particolarità dell’azienda, l’origine coincide con Castellani.it Srl, che opera dagli anni ’60 con solide radici nella competenza manifatturiera italiana.

La tipicità, invece, interessa le realizzazioni nell’ambito dell’arredamento, che sono il risultato dell’ingegno e dell’innovazione italiana. A dubbi, richieste di informazioni e preventivi, risponde l’ottimo servizio clienti, che consente di eseguire anche ordini telefonici. Il numero da digitare è 0578/748052, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 16:30.