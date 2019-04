Comuni trevigiani contro lo Stato: "Ora ci tocca sobbarcarci anche il debito di Roma Capitale"

ASOLO - “Siamo ancora una volta di fronte ad un atto di grave mancanza di rispetto dei cittadini e soprattutto della meritocrazia”. Lo dice il sindaco di Asolo, Mauro Migliorini, dopo aver appreso della volontà del Governo di varare ancora una volta una norma speciale, da includere nel Decreto Crescita, per “alleggerire” l’enorme debito di Roma Capitale.

“Le autonomie locali virtuose che ogni giorno cercano di trovare sempre nuove modalità di finanziamento per evitare di indebitarsi, sono mortificate da provvedimenti come quello per il debito di Roma Capitale – attacca il primo cittadino asolano -. Con un colpo di spugna il governo nazionale cancella 12 miliardi di debito dal bilancio di Roma Capitale, ma la stregoneria praticata dal Governo in una operazione definita fasullamente “Win Win” dalla sottosegretaria all’economia Castelli, si limita solo a trasferire il debito di Roma Capitale sulle spalle di tutti i cittadini italiani”.

“I comuni virtuosi – prosegue - già costretti a contribuire al Fondo di Solidarietà divenendo di fatto contributori netto dello Stato e adesso si devono anche sobbarcare il debito di Roma Capitale. Ricordo che i cittadini di Asolo stanno attendendo che il governo rispetti la sentenza del Consiglio di Stato del 12 aprile 2018 e restituisca il 1 milione e 500mila euro di taglio indebitamente fatto nel 2015, e come Asolo, altri 43 Comuni della Marca Trevigiana. Dai Comuni di Pollica in Campania, da Asolo in Veneto e Aielli in Abbruzzo, parte una richiesta al Governo Nazionale di correttezza, responsabilità e rispetto di chi lavora quotidianamente al benessere dei propri cittadini e alla crescita del proprio territorio – chiude Migliorini -. L’aiuto già fornito a Roma Capitale da parte del Governo con un contributo di circa 300 milioni all’anno per risanare il debito è già più che sufficiente. Questo è l’appello che i Sindaci di Pollica – Asolo – Aielli stanno promuovendo e che sperano sia condiviso dalla maggior parte dei Sindaci d’Italia”.

(Nell'immagine di repertorio Mauro Migliorini insieme a Kofi Annan durante una visita ad Asolo)