Il comune "salva" il passaggio a livello, ma questo ai vittoriesi costerà mezzo milione di euro

VITTORIO VENETO - Via Martel rimarrà aperta. Al suo posto verrà chiuso il passaggio a livello di via Deganutti-via Calderara, in zona industriale, e creata una nuova strada di collegamento per le attività, le proprietà e le abitazioni di questa zona, partendo da via Cal Larga. Il costo dell’operazione, a carico del Comune, è di mezzo milione di euro.

Costerà dunque caro il salvataggio del passaggio a livello di via Martel. L’alternativa, a zero euro per il Comune, era chiudere, come prospettato dalla passata amministrazione Tonon, la strada tra Ceneda e Santi Pietro e Paolo e, a spese di Ferrovie, sarebbe stato realizzato un sottopasso pedonale, mentre per le auto non era prevista alcuna opera alternativa.

Stamane, mercoledì, c’è stato un nuovo vertice tra Ferrovie dello Stato e Comune. «Con Ferrovie – racconta il sindaco Antonio Miatto – abbiamo concordato il percorso per arrivare al risultato finale che ci permetterà di mantenere aperto il passaggio a livello di via Martel chiudendone un altro». A giorni la firma della nuova convenzione.

Sarà chiuso il passaggio a livello di via Deganutti-via Calderara. Il Comune è già partito con la progettazione della nuova strada e con gli espropri. «Ci vorrà oltre mezzo milione di euro per progettare e realizzare la strada, pagare gli espropri dei terreni – dettaglia il sindaco -. Questa cifra include anche la realizzazione di un’opera di sostegno del binario in via Cal Larga, sempre in zona industriale, in attesa poi di avere i soldi per procedere con la realizzazione di un sottopasso».

Questa nuova strada, lunga circa 200 metri, sarà ora inserita nel piano opere pubbliche del Comune e, con una variazione al bilancio, entro fine mese sarà stanziata la somma necessaria. Parte del mezzo milione di euro, che il Comune ha stimato di spendere, sarà coperto da un contributo economico, non ancora quantificato, che arriverà da Ferrovie dello Stato.