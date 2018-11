Compra un box e trova 7,5 mln di dollari

Un box auto comprato 'al buio', e arriva l'affare della vita. E' quanto accaduto a un anonimo acquirente americano, che si è ritrovato milionario dopo aver comprato il magazzino all'asta per soli 500 dollari. A raccontare in un video pubblicato su Twitter la vicenda, che ha però un inaspettato epilogo, è stata la star del programma tv 'Affari al buio' Dan Dotson.



Dotson ha spiegato infatti di aver ricevuto l'informazione da una donna durante un evento di beneficenza in California: "Mio marito - avrebbe detto la donna alla star tv Usa - lavora per un ragazzo che ha comprato un'unità da voi per 500 dollari e all'interno ha trovato una cassaforte. Quando l'hanno aperta, dentro hanno trovato 7,5 milioni di dollari".



Un sogno ad occhi aperti per il fortunato cacciatore di affari, che però è stato successivamente contattato dall'avvocato dei precedenti proprietari. Parlando con 'Blast', Dotson ha aggiunto come all'uomo sia stata fatta un'offerta di 600 mila dollari per la restituzione del denaro ritrovato in cassaforte. Offerta rifiutata dall'anonimo acquirente, che ne ha però accettata una seconda, più consistente: una 'ricompensa' di 1,2 milioni di dollari in cambio dei restanti 6,3.



La star di Storage Wars - ha spiegato ancora il Daily Mail - non ha rivelato l'identità del fortunato acquirente né quella della donna che gli ha confidato la notizia. Dotson, inoltre, non ha voluto rivelare nemmeno la località in cui il box è stato acquistato né tantomeno la data di acquisto. Tanti quindi i dettagli ancora sconosciuti della vicenda, dalla presenza di una cassaforte solo apparentemente abbandonata, ma carica di soldi, all'interno di un box in vendita e, soprattutto, sulla provenienza del denaro.