Comitati contro Terna: "I cavi vanno interrati lungo autostrade e ferrovie"

VOLPAGO DEL MONTELLO - Costituito a Volpago il Coordinamento dei Comitati attivi da oltre 10 anni sul tema della salvaguardia del territorio alla luce delle infrastrutture elettriche programmate da Terna Spa. Si sono incontrati i comitati bellunesi, trevigiani e veneziani per coordinare le prossime mosse.

“La linea d'azione del Coordinamento dei Comitati è volta alla necessaria salvaguardia dei territori e delle loro specificità, quali appunto la montagna, la campagna e le zone urbanizzate, mediante l’utilizzo della tecnologia del cavo interrato lungo gli assi autostradali e ferroviari”, spiegano congiuntamente Associazione Vivaio Dolomiti, Comitato VolpagoAmbiente, Comitato PaeseAmbiente, Comitato Cittadini Quinto e Morgano e Comitato Cappella Vive (Scorzè).

“Tale tecnologia – proseguono - rappresenta una scelta che ‘coniuga sviluppo e sostenibilità’ secondo le parole dell’Amministratore Delegato di Terna Luigi Ferraris, nel riferirsi alla linea di interconnessione Piemonte/Savoia di ben 190 km, tutta invisibile ed equamente divisa tra Francia e Italia, o ‘un sogno’ secondo le parole dell’Ass.Roberto Marcato, che con la firma del Protocollo d’Intesa del 21 gennaio scorso tra Terna S.p.A. e il Presidente della Regione Veneto Luca Zaia, si è concretizzato per il territorio della linea Dolo/Camin dopo ben oltre 10 anni di battaglie tra Terna da una parte ed i cittadini ed i Sindaci dall'altra, con la Regione mai presente. Ma col Protocollo d'intesa la Regione non ha voluto smentire se stessa: ha dato il via libera a Terna per i territori del bellunese e del trevigiano e parte del veneziano nel fare enormi centrali e linee AAT aeree. E quella firma rappresenta un grave passo indietro perché disattende quanto chiedevano da quasi 10 anni, Sindaci, Consigli Comunali e cittadini delle aree interessate nonché atti del Consiglio Regionale e della Giunta stessa del 2014 e 2015, nei quali si decretava la sospensione delle procedure di VIA dei progetti dell’area bellunese, con l’impegno di ridiscuterli per il tramite di una commissione tecnica mista Terna-Regione con il coinvolgimento dei territori interessati”.

Che cosa succederà ora? “Purtroppo ciò non è avvenuto e la Regione Veneto, con gli accordi del 21 gennaio non ha rispettato neanche i propri precedenti impegni – continuano ancora i comitati - Venerdì scorso 15 febbraio, il comitato Volpago Ambiente ha incontrato l’assessore Marcato, che ha riproposto la costituzione di un tavolo tecnico, chiedendoci di formulare tecnicamente la nostra proposta, che è la stessa formulata dai 18 sindaci (del trevigiano-veneziano), aggiungiamo noi. Pertanto i comitati confermano che continueranno il lavoro con i Sindaci e le istituzioni locali, per presentare alla Regione Veneto le proposte tecniche richieste. Si promuoveranno nei territori assemblee ed incontri informativi e si inoltrerà al Presidente della Regione, la richiesta di incontrarlo”.

(Nella foto – da Facebook – rappresentanti dei comitati riuniti per la costituzione del nuovo Coordinamento)