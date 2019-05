Colubri neonati? Macché: si tratta di biacchi, venuti al mondo lo scorso anno

VITTORIO VENETO – Altro che neonato di Colubro di Esculapio. Quel serpente è un Biacco (Coluber viridiflavus) e non è nato in questi giorni di pioggia, ma lo scorso autunno. A precisare che le parole di Michele Bastanzetti circa l’animale che tiene in mano sul Monte Altare “non hanno nulla di vero” è Enrico Battistella, esperto di serpenti.

“Studio queste specie da 40 anni – riferisce Battistella – e posso assicurare che quello è un Biacco, e che è nato da qualche mese, presumibilmente in settembre o in ottobre. Inoltre – puntualizza ancora l’esperto - non è vero che questi serpenti raggiungono il metro e mezzo in pochi mesi: ci vogliono circa tre anni perché raggiungano certe dimensioni”.