Colpiti da raro cancro allo stomaco 8 membri della stessa famiglia

La famiglia Anderson combatte unita la sua battaglia contro un raro tumore allo stomaco: 8 su 9 adulti sono stati infatti colpiti. L'ultima a ricevere la diagnosi è Lacy, 28 anni, la più giovane. Ora la famiglia, residente a Springfield (Illinois), si è stretta attorno alla paziente per incoraggiarla nella sua battaglia. La neoplasia, il cancro gastrico ereditario, che ha devastato gli Anderson è frutto di una mutazione genetica riscontrata solo in altre 400 famiglie nel mondo.

La scoperta di questo 'killer' nascosto nei geni degli Anderson è avvenuta quando lo zio di Lacy, Frank, si è ammalato ed è poi morto a 63 anni. La tragica scoperta - riporta il 'Daily Mail' - ha però permesso agli altri componenti della famiglia di sottoporsi ad accertamenti diagnostici mirati e di scoprire la neoplasia in uno stato ancora preliminare. In totale sei componenti degli Anderson, tra cui il padre e il fratello di Lacy (la mamma Paula non ha la mutazione), sono fuori pericolo ma solo perché si sono sottoposti all'intervento chirurgico di rimozione dello stomaco.

Lacy, con un tumore al IV stadio, ha deciso di sposare il suo ragazzo Adam. Nella sua stanza di ospedale e durante i trattamenti chemioterapici non è mai sola, al suo fianco c'è sempre la sua famiglia.