Colpi di clacson a ripetizione in centro a Vittorio: era rimasta bloccata da un'auto parcheggiata davanti al cancello

VITTORIO VENETO - E’ rimasta bloccata con l’auto, perché qualcuno aveva lasciato la propria macchina di fronte al cancello.

Episodio curioso questa mattina in via Nannetti, a due passi dal centro di Vittorio Veneto.

La conducente ha tentato in tutti i modi di richiamare l’attenzione del proprietario dell’auto parcheggiata: in tanti si sono chiesti, intorno alle 9 di questa mattina, da dove provenissero quei ripetuti colpi di clacson.

Per sistemare la situazione è dovuta intervenire la polizia locale. L’auto parcheggiata di fronte all’uscita, infatti, non permetteva in nessuno modo – a qualsiasi auto – di uscire dal complesso di via Nannetti.