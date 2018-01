COLLE UMBERTO - Incidente intorno alle 19.40 a Colle Umberto, in via Vittorio Veneto.

All’incrocio con via Campion due auto, per motivi in via di accertamento, sono entrate in collisione.

Il bilancio è di tre feriti lievi: fortunatamente nessuno dei feriti ha riportato lesioni gravi in seguito allo schianto. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco.