Il Colle piange Fabio Ceschin

SAN PIETRO DI FELETTO - Le colline di San Pietro di Feletto perdono uno dei suoi figli più amorevoli. La scorsa notte, all’età di 65 anni, è scomparso Fabio Ceschin, titolare dell’azienda Il Colle.



Fabio Ceschin con sacrifici e amore per la terra, l’agricoltura e i vigneti, sin da bambino aveva dato il proprio contributo all’attività che i nonni e i genitori avevano avviato sin dagli anni ‘20 del secolo scorso. Da studente si alzava alle cinque del mattino per dare da mangiare ai vitelli prima di recarsi a scuola. Dopo aver preso il diploma di enologo al Cerletti di Conegliano, vedendo che l’attività del padre creava solo debiti, decise di aprire una propria azienda, che privilegiasse la produzione e la vendita di vino. Un’intuizione brillante, che concretizzò nel 1978, partendo dal nulla e indebitandosi lui stesso pur di creare qualcosa in cui credeva tenacemente.

Dal 1978, l’azienda che Fabio Ceschin ha voluto chiamare Il Colle è diventata una realtà prestigiosa e importante nel settore vitivinicolo, basti pensare che l’azienda opera su 110 ettari di vigneto, di cui 31 a gestione diretta, con uva raccolta esclusivamente a mano e lavorata tutta in azienda, producendo e commercializzando due milioni di bottiglie di Prosecco Docg l’anno.



Il successo, secondo quanto affermava Ceschin, era dovuto all’amore e al rispetto per il territorio e la sua vocazione, ma anche al sostegno della moglie Gianna e dei suoi tre figli, Andrea, Francesco e Sara (in foto), con l’azienda è giunta alla quarta generazione.



Generoso, disponibile, attento al prossimo: così lo ricordano amici e collaboratori, che evidenziano come Fabio Ceschin sia stato uno dei primi produttori a credere nei valori di sostenibilità e cura del territorio e dei suoi prodotti, attivandosi per la conversione al biologico e ricevendo già dal 2013 la certificazione Biologico Eu. Anche il governatore Luca Zaia ha espresso il proprio cordoglio: “Con dolore - ha dichiarato - ho appreso della scomparsa di Fabio Ceschin. Una di quelle persone a cui il Veneto deve molto per essere stato protagonista dello sviluppo imprenditoriale degli ultimi decenni in particolar modo nel campo della viticoltura e dell’enologia. Un imprenditore che non si è mai risparmiato con passione e sacrificio, impegnandosi anche nel sociale con grande dedizione, sostenuto e affiancato dalla una bellissima famiglia con cui ho avuto modo di condividere alcune ore in occasione dei quarant’anni dell’Azienda. Sono vicino alla signora Gianna e ai figli che proseguiranno sulla strada che Fabio ha tracciato”.



I funerali di Fabio Ceschin avranno luogo martedì 16 luglio, alle 15.30, presso la chiesa parrocchiale di Parè di Conegliano.