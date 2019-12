Colin Firth si separa dalla moglie italiana dopo 22 anni

Colin Firth si è separato dalla moglie Livia Giuggioli dopo 22 anni di matrimonio. La notizia è stata confermata dal portavoce dell'attore 59enne, premio Oscar per il 'Discorso del re' e protagonista di film molto noti come 'Love Actually', 'Il diario di Bridget Jones', 'Mamma Mia!': "Colin e Livia Firth si sono separati. Mantengono una stretta amicizia e rimangono uniti nel loro amore per i loro figli. Chiedono privacy.

Non ci saranno ulteriori commenti", si legge nella dichiarazione a 'Hello!'. Colin e Livia, 48 anni, hanno due figli: Matteo, 16 anni e Luca, 18 anni. Il loro divorzio arriva due anni dopo che è stato rivelato che Livia aveva avuto una relazione con un amico d'infanzia.