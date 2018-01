Cofanetto Polly Pocket in vendita per 8.832 euro. I giocattoli Mattel ora valgono una fortuna

E’ in vendita su eBay per 7.794 sterline (8.832 euro) una macchinina della Polly Pocket che non si trova più sul mercato. Una delle tante: le minuscole bamboline della Mattel che chi è nato tra la fine degli anni ’80 e l’inizio degli anni ’90 ha sicuramente avuto per le mani ora possono valere una fortuna. Pare infatti che i collezionisti siano disposti a versare migliaia di euro per alcune edizioni di questi giocattoli vintage.

Non essendo più in produzione, i collezionisti di Polly Pocket e giochi Mattel non possono far altro che sperare in chi, con le bamboline, ci ha giocato da bimbo. E le trentenni di adesso, dall'altra parte, potrebbero avere l'opportunità di guadanare un gioco di cui non si sono ancora disfate.

I cofanetti Polly Pocket possono davvero valere migliaia di euro: lo scrigno di gioielli del 1996, ad esempio, è in vendita per 2.5000 dollari, mentre il castello di Aladdin, sempre Polly Pocket, vale 1,500 dollari.

E voi, ce li avete i Polly Pocket? Su eBay, un vademecum per rivalutarli, vederli...o comprarli.