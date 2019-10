Code in A4, lo sciopero paralizza l'autostrada

Code in A4 e aree di sosta piene a causa dello sciopero dei portuali di Trieste. E' la situazione del traffico registrata in queste ore da Autovie Venete. I mezzi pesanti diretti allo scalo, non potendovi entrare né sostare nelle aree autorizzate, vengono dirottati dalla A4 verso la A34 a Villesse per parcheggiare all'Autoporto Sdag di Gorizia.

La carreggiata est (direzione Trieste) è interessata da code fra Palmanova e Villesse in seguito al passaggio dei mezzi pesanti.

La circolazione risulta congestionata anche nella carreggiata opposta a causa della ripartenza degli autotrasportatori che provengono dall'Est Europa. Alle 11.30 si registravano code fra Villesse e San Giorgio in direzione Venezia e all'altezza del bivio A4/A23 sempre verso Venezia.