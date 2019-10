Coccodrilli per bloccare il flusso dei migranti dal Messico, ecco l'idea di Donald Trump

Il presidente americano Donald Trump voleva far costruire una trincea al confine con il Messico e farla riempire di coccodrilli e di serpenti, per impedire ai migranti di raggiungere gli Stati Uniti. Lo scrive il New York Times, affermando che nei piani di Trump i soldati americani avrebbero dovuto sparare alle gambe dei migranti che cercavano di varcare il confine.

In seguito a una serie di interviste condotte con decine di funzionari della Casa Bianca che hanno discusso con Trump come arginare il flusso migratorio, il New York Times descrive il presidente americano come ''molto arrabbiato'' nei confronti del suo staff, considerato ''troppo moderato'' nella gestione dei migranti. In particolare, il giornale si riferisce a una riunione di marzo durante la quale Trump aveva ordinato la chiusura dell'intero confine con il Messico entro mezzogiorno del giorno successivo.

I suoi consulenti, compreso il genero Jared Kushner e l'ex segretario alla Sicurezza nazionale Kirstjen Nielsen, sarebbero riusciti a dissuaderlo.