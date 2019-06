Cocaina per un miliardo, sequestro record

Cocaina per un miliardo di dollari. Le autorità statunitensi hanno sequestrato 16,5 tonnellate di droga su una nave nel porto di Philadelphia. Secondo la Drug Enforcement Agency (DEA), come riferisce la Cbs, il cargo - l'MSC Gayane- è partito dal Cile e ha toccato Panama e Bahamas prima di arrivare in Pennsylvania.



La nave avrebbe dovuto proseguire fino ai Paesi Bassi, destinazione finale. La cocaina è stata individuata in 7 container. In realtà, l'operazione potrebbe essere appena iniziata. Secondo fonti investigative, a bordo potrebbero essere nascoste altre 30 tonnellate di droga. Due membri dell'equipaggio sono stati arrestati e incriminati: hanno ammesso di aver partecipato alle operazioni di carico della cocaina, trasportata inizialmente da una decina di altre imbarcazioni.