Claudio Serafin lascia i Vigili del Fuoco

CAMPODIPIETRA DI SALGAREDA - Dopo 36 anni di lavoro lascia il servizio Claudio Serafin, Vigile del Fuoco residente a Salgareda, presenza storica del distaccamento di Motta di Livenza, caposquadra dal 1996 e caporeparto dal 2009. Tantissimi gli interventi in cui Serafin partecipò o coordino il distaccamento di Motta. Già nel 1998 era stato premiato dal Corpo con la Croce di Anzianità.

Tra le centinaia di interventi in carriera, Serafin aveva ricevuto un Elogio ufficiale in occasione di quello, molto pericoloso, alla ditta Avir di San Polo di Piave nell’aprile 1999. All’epoca i Vigili intervennero in maniera brillante a causa di una fuoriuscita di vetro fuso da un forno. Nell’aprile 2009 partecipò all’opera di primo aiuto in seguito agli eventi del terremoto in Abruzzo. L’anno dopo fu presente agli aiuti alle popolazioni alluvionate nella bassa padovana. Mentre nel 2016 collaborò agli aiuti alle popolazioni terremotate nel 2016 a Norcia. Nel frattempo nel 2014, da capo distaccamento di Motta venne promosso a vice-caposervizio a Treviso.

Serafin è sempre stato molto impegnato anche nella comunità, partecipando alle varie attività di Protezione Civile, per il quale nel 2011 ricevette un encomio dall’allora capo dipartimento Gabrielli. E alle varie attività connesse alla conoscenza del corpo dei Vigili del Fuoco nelle scuole e, in generale, verso le giovani generazioni. Qualche giorno fa al ristorante La Rosa di Campodipietra di Salgareda ha salutato amici e colleghi di una vita tra sorrisi, pacche sulle spalle e pure qualche scherzo goliardico