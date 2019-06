I cittadini protestano ma via della Cooperazione resta abbandonata

CASTELFRANCO – I residenti di via della Cooperazione a Castelfranco Veneto denunciano lo stato di degrado in cui versa l’area pubblica del quartiere. Erbacce e spazzatura frutto dell’abbandono, una situazione che ha incentivato una consuetudine odiosa da parte dei soliti maleducati, vale a dire quella di approfittare della situazione per trasformare la zona in una discarica. La belle stagione inoltre, sta giustamente facendo crescere rigogliosamente erbacce e arbusti che stanno invadendo anche la strada e i parcheggi inutilizzati.



Alcune fotografie del degrado di via della Cooperazione sono stata postate sul web da una residente che lamenta la situazione venutasi a creare ma soprattutto il disinteresse della Municipalità, più volte contattata al riguardo: “Via della Cooperazione a Castelfranco Veneto... area pubblica e le istituzioni assenti! Area in totale abbandono, zona di scarico immondizie dimenticata da parte del Comune, in 7 mesi comunicazioni in varie forme, con più solleciti ma ad oggi nessuna risposta!”.