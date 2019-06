Cittadini alla sede Unesco: "No alla certificazione della colline del Prosecco"

CONEGLIANO - Si è svolto venerdì a Venezia un sit-in davanti a Palazzo Zorzi, sede del “Regional Bureau for Science and Culture in Europe UNESCO”. “Il sit-in ha visto la presenza di chi subisce i disagi e i rischi causati dalla monocoltura industriale viticola. - riferisce Gianluigi Salvador del direttivo PAN (Pesticide Action Network) - Obiettivo finale era quello di consegnare ad un responsabile della Sede Unesco di Venezia una lettera per il Direttore del World Heritage Center Unesco di Parigi Mrs Mechtild Rossler, che in un incontro pubblico a Parigi aveva dichiarato che era fondamentale la partecipazione della società civile e aveva chiesto a chi avesse informazioni o richieste di scriverle, che le avrebbe inoltrate alla commissione Unesco”.

"Al termine di un colloquio durato un’ora, una delegazione di quattro persone, una delle quali era il consigliere regionale del Veneto Patrizia Bartelle, ha consegnato al signor Mohammad Taufiq, Chief Finance and Administration, una lettera con un plico di documenti riguardanti problematiche sulla certificazione Unesco delle Colline del prosecco - fa sapere Salvador - Il Signor Mohammad Taufiq si è impegnato a far pervenire il plico a Mrs M.Rossler, la quale a sua volta, come promesso, lo invierà ai 21 componenti del World Heritage Committee, l’organismo Unesco che il 7 luglio 2019 dovrà valutare in ultima istanza la candidatura".