Cinque arresti e 2 kg di droga sequestrati, questo il bilancio della Polfer

Cinque arresti, due chili di droga sequestrata: è questo il bilancio dell'attività della Polfer del Veneto nella settimana tra il 9 e il 15 dicembre. Sono stati oltre 200 i servizi nelle varie stazioni, 27 i convogli ferroviari scortati, 14 i pattugliamenti lungo le linee ferroviarie e controllate 1.380 persone. A Mestre gli agenti hanno arrestato tre stranieri: due di loro, in un controllo, sono stati trovati con 10 ovuli per oltre un etto di cocaina e due involucri per oltre due kg di marijuana; un terzo, invece, è risultato destinatario di un ordine di carcerazione, emesso dal Tribunale di Bologna, per una condanna a sei mesi di carcere per droga.

Sono scattate le manette anche per un 46enne romeno che, nel 2012, si era reso colpevole di sequestro di persona e violenza sessuale e per questo condannato dal Tribunale di Padova a oltre 4 anni di reclusione. Il ricercato è stato bloccato alla stazione di Conegliano. Alla stazione di Padova, invece, è stato arrestato un 28enne albanese, irregolare, sorpreso a rubare il bagaglio ad un viaggiatore a bordo di un treno.

La Polizia Ferroviaria Veneto si è anche attivata dopo che era stata segnalata la presenza di una bambina tedesca, da sola a bordo di un convoglio regionale nella tratta Treviso - Conegliano. Gli agenti sono riusciti a rintracciare il padre il quale, sceso dal convoglio nella stazione di Treviso per obliterare il biglietto, non era riuscito a risalirvi prima della partenza del treno, a bordo del quale era rimasta la piccola.