In Cina il Bungee Jumping più alto del mondo

Il brivido corre lungo la schiena in Cina dove sta per aprire al pubblico, questo agosto, il bungee jumping più alto del mondo. Ben 260 metri. Come riporta la Cnn, una nuova piattaforma sta per essere aggiunta al ponte di vetro sospeso sul Grand Canyon del Parco Nazionale dello Zhangjiajie, in Cina, ponte completamente trasparente, lungo circa 400 metri, largo 6 che promette una traversata da brividi a 300 metri di altezza.

"Ciò che rende speciale il salto dal Grand Canyon di Zhangjiajie è che il salto offrirà una vista davvero straordinaria del paesaggio insolito di Zhangjiajie", dice il vice direttore generale della gestione turistica del Grand Canyon di Zhangjiajie.Gli appassionati di bungee di tutto il mondo sono stati già invitati a provarlo. Tra i fortunati saltatori c'erano Ollie Headon del Regno Unito, atleta professionista con ha alle spalle più di 200 salti in tutto il mondo e Stephanie Shields, l'unica allenatrice di bungee femminile in Asia. Il bungee jump è gestito dal team BungyChina e da Zhangjiajie Retallick Outdoor Sports Co., Ltd. Sarà appunto il più alto del mondo. Il precedente record era detenuto dal Bungy Jumping della Macau Tower, che si trova, 233 metri dal suolo.