Ciclista si schianta contro un'auto e muore

Un ciclista è morto in un incidente stradale avvenuto a Dueville (Vicenza), all'altezza di un incrocio. Secondo una prima ricostruzione delle forze dell'ordine l'uomo stava pedalando quando, per cause in corso di accertamento, è stato travolto da un'utilitaria: sbalzato sul cofano è poi piombato sull'asfalto, rimanendo a terra.

Inutili i soccorsi dei sanitari del Suem 118, giunti sul posto con un'ambulanza, che hanno potuto constatare il decesso. La dinamica è al vaglio della polizia locale del consorzio Nevi.

E' il secondo incidente stradale mortale oggi in Veneto: stamattina un uomo ha perso la vita finendo con l'auto in un fossato.