Ciclista si accascia a muore mentre sale l'altopiano di Asiago

Un cicloamatore è morto, colto da malore, sull'Altopiano di Asiago, nel territorio di Lusiana (Vicenza), in un tratto di salita che collega la frazione di Laverda con il centro del paese. A morire un uomo di 66 anni, di Thiene che è stato notato da un automobilista, accasciato a terra ancora in sella alla sua bicicletta da corsa.

Immediato l'allarme alle forze dell'ordine ma all'arrivo sul posto di un'ambulanza del Suem 118 i sanitari non hanno potuto che constatare il decesso, per probabile arresto cardiocircolatorio. Sul luogo per i rilievi i carabinieri della locale stazione.