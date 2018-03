Chiusura Trony, la protesta dei lavoratori

ZERO BRANCO - Si è tenuto questa mattina, martedì, un sit-in di protesta da parte dei 50 lavoratori Trony di Albignasego, Conselve e delle Brentelle davanti al palazzo Grandi Stazioni di Venezia, una delle sedi operative della Regione.



Presenti anche i venti dipendenti di Santa Maria di Sala e Zero Branco. Hanno manifestato contro gli imminenti licenziamenti causati dal fallimento della società gestrice del marchio, la Dps Group srl.



Una delegazione ha incontrato l’assessore regionale al lavoro Elena Donazzan per chiedere un intervento da parte delle istituzioni.



«La Regione Veneto è accanto ai dipendenti – ha assicurato l’assessore Donazzan – e già da tempo ho avviato una interlocuzione diretta con il Ministero dello sviluppo economico in considerazione dell’evoluzione del settore e degli scenari di crisi che gravano sulla distribuzionale tradizionale».

Una crisi scoppiata negli ultimi giorni