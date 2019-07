Chiusura per passaggio a livello di via Martel, Miatto: "Non possiamo fare nulla"

VITTORIO VENETO – Per impedire la chiusura del passaggio a livello di via Martel, la giunta Miatto potrà fare ben poco. L’amministrazione, nella seduta di giunta di giovedì, ha affrontato la questione, dopo aver studiato gli incartamenti tra Comune e Rfi (Rete ferroviaria italiana) fino ad oggi prodotti.

«La delibera della giunta Tonon è molto puntale e blocca ogni possibilità di tornare indietro – rivela il sindaco Antonio Miatto con riferimento alla delibera di fine 2018 in cui si metteva nero su bianco la soppressione del passaggio a livello di via Martel nell’ambito degli interventi dell’elettrificazione lungo la tratta ferroviaria Conegliano-Vittorio Veneto –. Questo perché ci fu un consiglio comunale che con delibera delegò la giunta a gestire la pratica elettrificazione. Non c’è dunque bisogno nemmeno di portare in consiglio la cessione del sedime, perché la giunta era delegata a farlo».

Mercoledì 3 luglio la questione è stata affrontata anche nel consiglio di quartiere di Ceneda, quindi i consiglieri Mirella Balliana e Alessandro De Bastiani hanno depositato un’interpellanza che sarà discussa in apertura del consiglio comunale di sabato 13 luglio con inizio alle 9. Ma a quanto pare le buone notizie non arriveranno.

«In giunta – interviene l’assessore Bruno Fasan – sono arrivate anche le firme dei residenti che non vogliono la chiusura del casello e sono rimasto sorpreso da quante sono. Anche il quartiere è contrario e noi come giunta siamo perplessi, ma vincolati dalle precedenti delibere. Solleciteremo comunque un incontro con Rfi, anche se i giochi sono ormai fatti».