Chiuso per una notte lo svincolo di Mogliano Veneto

MOGLIANO - Occhio ai lavori in autostrada nel weekend.

Sulla A27 Mestre-Belluno, per programmati lavori di pavimentazione, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, dalle 20:00 di venerdì 22 alle 7:00 di sabato 23 novembre, sarà chiuso lo svincolo di Mogliano Veneto, in entrata verso Belluno e in uscita per chi proviene da Venezia.



In alternativa, si consiglia, per chi entra verso Belluno, di utilizzare l'entrata dello svincolo di Casale sul Sile.



In uscita per chi proviene da Venezia sarà indirizzato, lungo la A27, fino allo svincolo di Casale sul Sile dove si potrà uscire e proseguire sulla viabilità ordinaria, percorrere Via Bonfandini e, superata la rotonda della SP 64, si potrà raggiungere l'abitato di Mogliano Veneto.