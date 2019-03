Chiusi altri due negozi in centro a Vittorio Veneto

VITTORIO VENETO - Altre due chiusure di attività in centro città a Vittorio Veneto. Di recente hanno abbassato le serrande Primigi, il negozio di scarpe per bambini situato in via Nannetti, all’angolo con via Leonardo Da Vinci, e Prima Donna, il negozio di calzature che si trovava da qualche anno al Quadrilatero.

Le vetrine sono state svuotate in queste settimane e non si sa se e quando altre attività prenderanno il posto di quelle scomparse.

Sempre in via Nannetti ha aperto però una nuova attività: una toelettatura peanimali. Una “parrucchiera per cani” che apre i battenti di fianco a due saloni di parrucchiere per umani. A non sentire crisi sono infatti proprio i saloni di bellezza, che in città proliferano e pare lavorino tutti bene.