Chiude la Trony di Zero Branco

ZERO BRANCO - Altro duro colpo per il trevigiano. Abbassa definitivamente le serrande il negozio Trony di Zero Branco aperto nel 2014.



Fallita infatti la società che gestiva il noto negozio di elettrodomestici, la Dps Group, come segnala La Tribuna.



Per questo motivo hanno chiuso i battenti altri quattro punti vendita in Campania, Piemonte, Liguria e Lombardia.



In totale sono un centinaio i dipendenti rimasti senza lavoro. Manifestazione di protesta, nelle scorse ore, ad Albignasego, da parte dei lavoratori.