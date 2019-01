Chiude il passaggio a livello, scatta l'allarme: "Per la viabilità sarà il caos"

VITTORIO VENETO - Chiudendo il passaggio a livello di via Martel, per la viabilità di Ceneda sarà il caos: lo sostengono molti cenedesi, in particolare Michele Bastanzetti del Sac.

“La decisione della chiusura del passaggio a livello è stata accolta malissimo da cenedesi e non solo – dichiara Bastanzetti -. Trasforma in due vicoli ciechi la direttrice delle vie Martel-ai Mori-Mascagni, che viene usata da molti per evitare i tappi alla circolazione presenti nelle ore di punta sulla SS51 di Alemagna”.

La chiusura dovrebbe avvenire nei prossimi mesi, nell’ambito dell’elettrificazione della tratta ferroviaria Conegliano-Ponte nelle Alpi.

“Questo è un nuovo schiaffo a Ceneda nel campo della viabilità”, sostiene Bastanzetti. La preoccupazione del quartiere è che con la chiusura del passaggio a livello il traffico possa “intasarsi” nelle altre direttrici, causando scompensi soprattutto nelle ore di punta.