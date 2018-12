Chiude per gioco il fratellino in lavatrice, bimbo di 3 anni muore soffocato

Una storia tragica, quella che arriva dalla Russia. Un bimbo di tre anni è stato trovato morto in lavatrice dai genitori, dopo essere stato chiuso lì dentro dal fratellino maggiore, per gioco.

I fatti sono avvenuti nella città di Gubkinski e, come riporta il DailyMail, il piccolo sarebbe morto per asfissia. I genitori credevano che dormisse e solo la mattina, quando non l’hanno visto nel suo letto, l’hanno cercato in tutta la casa, per trovarlo dentro la lavatrice, senza vita.

Pare che il fratello più grande abbia chiuso lì dentro il piccolo per gioco e poi sia andato a dormire.