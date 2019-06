"Chiesa a rischio con l'uscita del traforo": ma un'ordinanza del sindaco potrebbe salvarla

VITTORIO VENETO – Una delegazione dei consigli pastorale e affari economici della parrocchia di Sant’Andrea stamane, giovedì, ha incontrato il sindaco Antonio Miatto per affrontare la questione del possibile passaggio dei mezzi, in uscita dallo svincolo del traforo di via Carso, per via Antonello da Serravalle, lambendo l’antica Pieve e mettendola a rischio – questi i timori – strutturalmente.

Della questione i due consigli parrocchiali, riuniti urgentemente dal parroco monsignor Michele Favret, già ne avevano discusso insieme martedì sera. Oggi, approfittando della visita del sindaco ai bambini del grest di Serravalle, hanno voluto ufficialmente manifestare i loro timori e chiedere chiarimenti.

«Ho descritto al parroco e ai rappresentanti della parrocchia lo stato dell’arte delle cose e loro hanno manifestato la propria preoccupazione per il traffico suppletivo (in uscita o diretto nel traforo ndr) che potrebbe mettere a rischio la sicurezza della Pieve. Ho ribadito loro – riferisce Miatto - che mi adopererò con Anas per trovare soluzioni migliori. L’opera è autorizzata e pianificata così, ma noi dobbiamo difenderci. Tutti abbiamo a cuore quel posto sacro e vediamo se ci sono possibilità migliorative».

C’è chi sostiene che basterebbe che il sindaco firmasse un’ordinanza di divieto di transito ai mezzi pesanti per via Antonello da Serravalle per salvaguardare la Pieve.

«Sì, l’ordinanza è la cosa più semplice, ma stamane i tecnici della parrocchia mi hanno detto che anche i mezzi leggeri, se frequenti, hanno con il loro passaggio degli effetti sulla muratura della chiesa. Insomma: anche un surplus di traffico leggero può generare dei rischi per la struttura» conclude Miatto.