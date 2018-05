Chiede le elemosina da una vita, quando muore si scopre che era milionaria

Aveva 52 anni, era rimasta senza gambe e senza mani in seguito alle ferite riportate nella guerra in Libano, e faceva la mendicante. Ma quando è morta, in Libano, nei giorni scorsi, è emersa una verità che ha sconvolto tutti: la donna, Fatima Othman, era milionaria. Vicino al cadavere è stato trovato un sacchetto con l’equivalente di 3.000 dollari e un libretto bancario di un conto dove giaceva l’equivalente di oltre un milione di dollari. Soldi che la donna aveva messo via per tutta la vita. Che non aveva mai speso. Un patrimonio che le avrebbe assicurato una vita oltre modo agiata, ma che lei ha voluto lasciare in banca.

Fatima Othman sembra sia stata stroncata da un attacco cardiaco ed è stata trovata priva di vita sulla strada. Vestita di stracci, senza fissa dimora, è morta ricchissima.

Le forze dell’ordine hanno informato del decesso la famiglia, che si è trovata un’eredità milionaria di cui non avrebbe mai ipotizzato l’esistenza.