Chiama i soccorsi e cade per 200 metri nel dirupo: morta turista

BOLZANO - Una turista tedesca di 59 anni ha perso la vita, nel pomeriggio di ieri, cadendo per 200 metri in un dirupo durante un'escursione in montagna in Alto Adige.

L'incidente è avvenuto a circa 1.800 metri di quota, sul monte Saun, in Val di Vizze. Sulla dinamica, indagano i carabinieri.

La donna, prima dell'incidente, avrebbe chiamato il soccorso alpino, spiegando di essersi persa. E' intervenuta una squadra del soccorso alpino con il Pelikan 1 dell'elisoccorso che non hanno potuto far altro che recuperare la salma.