Chi sono i 10 supermiliardari del pianeta

I super-ricchi? Sono sempre più ricchi. Basti pensare che l'anno scorso, da soli, 26 ultramiliardari possedevano l'equivalente ricchezza della metà più povera del pianeta. E' uno dei dati emersi dal rapporto Oxfam, diffuso ieri alla vigilia del Forum di Davos, che rileva come persistente divario tra ricchi e poveri comprometta i progressi nella lotta alla povertà, danneggi le nostre economie e alimenti la rabbia sociale in tutto il mondo.

Ma chi sono i 10 uomini seduti nel club dei supermiliardari? Ai vertici della classifica delle persone più ricche del mondo stilata da 'Forbes' c'è il patron di Amazon, Jeff Bezos con un patrimonio di 112 miliardi di dollari. Segue Bill Gates, il 'papà' di Microsoft con 90 miliardi dollari. Il terzo gradino del podio, invece, è riservato al filantropo e imprenditore Warren Buffett, soprannominato l''oracolo di Omaha' con una fortuna pari a 84 miliardi di dollari. Segue, al quarto posto, il patron del colosso del lusso francese LVMH, Bernard Arnault, con 72 miliardi di dollari.

Il quinto posto è occupato da un altro americano, Mark Zuckerberg alias Mr Facebook, con una fortuna pari a 71 miliardi di dollari. Si colloca subito dopo lo spagnolo Armacio Ortega, il fondatore di Zara, con 70 miliardi di dollari seguito da Carlos Slim Helu , l'uomo più ricco del Messico grazie al suo impero di telecomunicazioni America Movil con 67,1 miliardi di dollari. Parimerito, con 60 miliardi di dollari, in ottava posizione, ci sono poi Charles Koch e David Koch, dirigenti delle Koch Industries.

Tra i paperoni, in nona posizione, si colloca invece Larry Harrison di Oracle con 58,5 miliardi di dollari. Chiude la classifica dei più ricchi della Terra Michael Bloomberg, ex sindaco di New York e fondatore dell'omonima società finanziaria con 50 miliardi di dollari.