La Champions League entra nel vivo

Si fa serrata la lotta per superare i gironi di Champions League ed accedere agli ottavi che si disputeranno dopo la sosta invernale, da febbraio. Quella che sta per arrivare è la fase nella quale, come si dice spesso in questi casi, gli errori non sono più concessi.

Le prime tre giornate sono ormai alle spalle e ne restano altrettante per decidere in modo definitivo chi andrà avanti e chi, invece, resterà a casa. Una disputa che non si gioca solo sul campo ma anche al di fuori, tra appassionati e soprattutto tra scommettitori dato che Champions League è la manifestazione che, insieme alla Serie A, raccoglie il maggior numero di scommesse. E la fase che sta per arrivare, piuttosto calda e decisiva, altro non fa che aumentare l’interesse di scommette. Nel prossimo turno, quello a cavallo dei giorni 6 e 7 novembre, ci saranno diverse partite con esito incerto, in equilibrio totale e con quote piuttosto interessanti: prendiamo Napoli - Paris Saint Germain, ritorno del match giocato la scorsa settimana a Parigi e terminato 2 a 2. Le quote sono piuttosto equilibrate e tutte di assoluta importanza: se la vittoria del Napoli è data in una fascia che va dal 2.60 al 3.00, il pareggio è quotato quasi a 4 mentre la vittoria dei parigini guidati in attacco dall’ex Cavani può arrivare anche a 2.40.

Quote che invogliano a giocare, un po come quelle di Inter Barcellona: puntando sui nerazzurri di Spalletti si può arrivare a vincere oltre 3.50 della somma investita, quota più o meno simile a quella del pareggio. La vittoria del Barca è data dai 2.0 a salire leggermente a seconda del bookmaker. Più scontate, analizzando le quote dei bookmakers di scommesse sul calcio e, restando sulle italiane, le vittore della Juventus in casa contro il Manchester United di Mourinho e della Roma a Mosca, anche se quest’ultima con quote più alte rispetto a quelle dei bianconeri. In linea generale la Champions League è sempre un piatto prelibato perché, oltre ai match di grande impatto tecnico, presenta quote che vanno a stuzzicare l’interesse proponendo potenziali vincite non da poco. La competizione si sta apprestando ad entrare nel vivo e dal novero delle 32 squadre partecipanti ne resteranno metà, che si contenderanno poi il prosieguo durante gli ottavi di finale.

Grande interesse c’è attorno a squadre come Real Madrid, campione in carica da 3 anni consecutivi in Champions ed in questo momento la grande malata d’Europa, che adesso si ritrova anche senza il suo allenatore, Julen Lopeteguil esonerato dalla dirigenza dopo la sonante sconfitta di Domenica in casa del Barcellona; La Juventus quest anno per la prima volta nella storia parte per molti come favorita, dopo aver perso due finali in 4 anni e grazie all’acquisto estivo di Cristiano Ronaldo. E poi ci sono le solite Bayern Monaco, Liverpool, Barcellona, Atletico Madrid, Mancherster City a condire un piatto che resta uno dei più appetitosi per tutti gli appassionati di calcio.