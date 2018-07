Cessalto, assegno in beneficenza per i ragazzi con disabilità

CESSALTO - Cinquecento euro donati all'associazione che segue persone in situazione di disagio. Venetia Communication ha donato l’assegno a Solo per il Bene di Santa Maria di Campagna di Cessalto.



Si tratta della cifra raccolta in occasione del Bulls Day, incontro di auto Lamborghini tra Veneto e Friuli.



L’evento ha visto il via lo scorso 7 luglio a Motta: presenti in piazza Duomo una trentina di supercar che hanno proseguito il tour in programma tra Veneto e Friuli.



Nell’occasione era stata allestita anche la mostra d’arte a tema organizzata dall’Atelier dell’Artista. Qualche giorno fa l’assegno donato è stato firmato dal presidente di Venetia Communication Stefano Cigana, presente in sede a Santa Maria di Campagna.