Cervano inquinato, 10 telefonate in due ore per una segnalazione

CONEGLIANO - 10 telefonate e due ore di lavoro per segnalare che il torrente è inquinato. E’ stato un vero calvario, per il presidente dell’associazione Italia Nostra Claudio De Carli, informare le autorità competenti della situazione del torrente Cervano, che da sabato è invaso da un liquane tossico che ha ucciso migliaia di pesci. A raccontare l’impresa è De Carli, che ripercorre le tappe che ha dovuto percorrere per fare, semplicemente, una segnalazione.

Il presidente di Italia Nostra, lunedì pomeriggio, comincia a chiamare alle 15. Telefona all’USL di Conegliano che lo indirizza al Distretto di Pieve di Soligo che, a sua volta, lo indirizza all’ARPAV di Treviso. L’ Arpav dichiara che per procedere è necessario la denuncia del fatto da parte della Polizia locale. Il centralino del Municipio di Conegliano avvisa con un messaggio registrato che gli uffici sono chiusi.

A questo punto De Carli telefona al recapito del segretario del Sindaco che tenta di mettere in contatto con il Dirigente dell’Ambiente che però non è rintracciabile. Il presidente richiama il Segretario del Sindaco e chiede dell’assessore all’Ambiente, il quale risponde che contatterà il Sindaco di S. Pietro di Feletto (il quale aveva già effettiato dei controli).

Non è stato risolto però il problema della denuncia dell’inquinamento: il Presidente telefona perciò ai Carabinieri di Conegliano che ritengono però di competenza la Compagnia di Vittorio Veneto. Quest'ultima rinvia ai Carabinieri Forestali il cui ufficio, come da comunicazione automatica, risulta deserto.

Il Presidente richiama allora nuovamente l’Arpav di Treviso. Risponde un’altra addetta che si interessa finalmente al caso, chidendo dati e la documentazione dell’inquinamento. Alle 17.10 il Presidente riceve una chiamata dall’Arpav che chiede ulteriori specifiche che vengono fornite.

Sul caso l'Arpav ha poi avviato le dovute indagini per risalire ai colpevoli dello sversamento.