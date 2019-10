CERIMONIA DI DONAZIONE NUOVO MEZZO DI TRASPORTO 02.10.2019.

Una comoda Fiat 500L, che verrà utilizzata soprattutto per le trasferte più lunghe. Sarà questo il nuovo mezzo di trasporto che verrà donato mercoledì 2 ottobre all'Ulss 2 Marca Trevigiana e che a sua volta verrà assegnato alla delegazione vittoriese della Lilt (Lega italiana per la lotta contro i tumori) per il trasporto dei pazienti oncologici nei luoghi di cura del Nordest.

Sarà una cerimonia semplice, che si terrà a partire dalle 11.30 nella sede della Lilt di via Mascagni 51 (ex asilo di Vendran) e alla quale parteciperanno il direttore generale dell'Ulss 2, Francesco Benazzi, gli assessori Antonella Ulliana e Antonella Caldart, il presidente della Lilt provinciale, Alessandro Gava, le responsabili della Lilt vittoriese, Silvana Caputo, e di quella di Conegliano, Iva Bin, oltre a numerose altre autorità locali e sanitarie.

Il nuovo automezzo andrà ad incrementare la flotta di 5 pullmini che attualmente garantiscono a tutti i pazienti oncologici del Vittoriese il trasporto gratuito nei luoghi di cura per le terapie o le visite necessarie. Uno sforzo che impegna ben 45 volontari Lilt che svolgono il compito di autisti, e che ogni giorno partono per raggiungere i vari ospedali, regionali e non, da Vittorio Veneto a Treviso, da Aviano a Padova.

Grazie al supporto decisivo dell'Ulss2, il nuovo automezzo permetterà di far fronte alle sempre più numerose richieste. Basti dire che nell'ultimo anno gli automezzi della Lilt vittoriese hanno trasportato 1670 pazienti (da un territorio che va da Miane a Cordignano) in 1075 viaggi, percorrendo 118 mila chilometri (tre volte il giro della terra) e impegnando gli autisti per 3800 ore. Uno sforzo che si aggiunge a quello di tanti altri volontari in altri settori, dall'assistenza all'hospice a quella nei pronto soccorsi, alle tante attività di prevenzione.

Il nuovo automezzo è stato acquistato dopo una campagna di raccolta fondi avviata dalla Lilt nei mesi scorsi su tutto il territorio, e alla quale hanno aderito diverse aziende del vittoriese, dalla Falmec alla Vimotor.

“E' un momento per noi molto significativo – ha detto la presidente della Lilt vittoriese Silvana Caputo – per un'attività molto importante. Per la quale, tra l'altro, stiamo cercando anche nuovi autisti volontari da affiancare a quelli che già tanto bene operano”.