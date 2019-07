Cercasi partecipanti alla Nelken Line di Pina Bausch

MONTEBELLUNA - In occasione della serata dedicata “Dance raids” a Montebelluna, promossa dal comune di Montebelluna e Operaestate Festival Veneto, la brava danzatrice Marigia Maggipinto, darà vita alla Nelken Line, la celebre camminata opera della coreografa Pina Bausch, e durante la serata coinvolgerà anche i cittadini di Montebelluna e del territorio.



In programma nella stessa serata i lavori Folk di Masako Matsushita e PerCorpi di Beatrice Bresolin e Ilaria Marcolin in versioni ambientate per Montebelluna. L'evento sarà anticipato da due incontri di preparazione rivolti a tutta la cittadinanza, mercoledì 10 e lunedì 15 luglio, in cui la Maggipinto insegnerà la coreografia della Nelken Line. La partecipazione è aperta a tutti i cittadini a partire dai 12 anni: non è necessario avere esperienze di danza, ma è richiesta la partecipazione alle due sere di incontro e alla prova generale che si svolgerà la sera del 19 luglio nella Piazza dall’Armi-Corso Mazzini, dove la Nelken Line sarà presentata dalle 21. L’adesione andava fatta entro il 30 giugno inviando una mail a cultura@bibliotecamontebelluna.it ma potrebbero esserci ancora posti disponibili, quindi chi è interessato si facci subito avanti.



In caso di pioggia gli spettacoli in programma il 19 Luglio si svolgeranno al MEVE - Memoriale della Grande Guerra di Villa Correr Pisani a Montebelluna. L’esperienza è stata sperimentata per la prima volta l’anno scorso e le modeste adesioni avevano indotto a chiedere al pubblico presente di partecipare: una scelta felice perché lo spettacolo è stato molto apprezzato ed a dispetto dell’iniziale riluttanza dei più timidi, ha sorpreso tutti per la grande poeticità. Durante la performance infatti, il pubblico è andato crescendo ed alla fine davanti ai danzatori “improvvisati” la folla venutasi a formare ha tributato un ovazione allo spettacolo.